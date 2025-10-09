Хинштейн рассказал, на что уйдут полученные от Сербии 472 млн рублей

Хинштейн: средства от Сербии направят на развитие медицины в Курской области

Курская область направит финансовую помощь от Сербии в размере 472 млн рублей на поддержку детей с ограниченными возможностями и модернизацию медучреждений, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Значительная часть средств будет использована для капитального ремонта специализированного реабилитационного центра и городского родильного дома.

Губернатор подчеркнул, что ни один другой регион в новейшей истории страны не сталкивался с подобными масштабами испытаний. Поступившие от сербского народа средства будут целенаправленно использованы для решения ключевых социальных задач.

Средства, поступившие от народа Сербии, направим на защиту детства и развитие медицины: ремонт специализированного центра «Аистенок», в котором живут и проходят реабилитацию 90 детей с ОВЗ, капремонт роддома № 1 на улице Ленина и приобретение машин для курских поликлиник. Благодарю наш братский народ за неизменную поддержку в это непростое время! — написал Хинштейн.

Ранее МИД РФ сообщил, что правительство Сербии перечислило финансовую поддержку в размере 472 млн рублей для жителей Курской области. Данные средства были зачислены на счет Фонда развития региона, который занимается реализацией социальных программ.