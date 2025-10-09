Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 18:51

Хинштейн рассказал, на что уйдут полученные от Сербии 472 млн рублей

Хинштейн: средства от Сербии направят на развитие медицины в Курской области

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Курская область направит финансовую помощь от Сербии в размере 472 млн рублей на поддержку детей с ограниченными возможностями и модернизацию медучреждений, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Значительная часть средств будет использована для капитального ремонта специализированного реабилитационного центра и городского родильного дома.

Губернатор подчеркнул, что ни один другой регион в новейшей истории страны не сталкивался с подобными масштабами испытаний. Поступившие от сербского народа средства будут целенаправленно использованы для решения ключевых социальных задач.

Средства, поступившие от народа Сербии, направим на защиту детства и развитие медицины: ремонт специализированного центра «Аистенок», в котором живут и проходят реабилитацию 90 детей с ОВЗ, капремонт роддома № 1 на улице Ленина и приобретение машин для курских поликлиник. Благодарю наш братский народ за неизменную поддержку в это непростое время! — написал Хинштейн.

Ранее МИД РФ сообщил, что правительство Сербии перечислило финансовую поддержку в размере 472 млн рублей для жителей Курской области. Данные средства были зачислены на счет Фонда развития региона, который занимается реализацией социальных программ.

Россия
Курская область
Александр Хинштейн
Сербия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какое давление считается нормальным для мужчин и женщин: полный гид
ЛГБТ-активистка оказалась экстремистом
«Кажется подозрительным»: четыре трупа обнаружены в доме за $2 млн
«Блатная» машина Галкина, Збруев попал в больницу, «Томагавки»: что дальше
Как заработать на пенсию в 40, 70 и 100 тысяч: просчитали все варианты
Появились кадры ДТП в Новосибирске, где каршеринг влетел в остановку
Мужчина пытался изнасиловать пассажирку на борту самолета
«Миротворец», суд, фильм с Нагиевым: как живет режиссер Жора Крыжовников
В Оренбурге десятки мужчин в балаклавах открыли «охоту» на мигрантов
Школьницу заставляли часами сидеть у дверей дома из-за странной фобии семьи
«Будем двигаться вместе»: отношения РФ и Азербайджана выходят на новый этап
Стали известны детали смерти экс-чиновника в сгоревшей «Газели»
Путин созвонился с главой Ирака
Автомобиль каршеринга на большой скорости сбил людей на остановке
Биржа труда в Перми: как встать на учет в 2025 году
Первый российско-арабский саммит в Москве перенесен на более поздний срок
Появились кадры, как орел сбивает FPV-дрон в горах Дагестана
Военэксперт оценил шансы ВСУ на успешное контрнаступление
Минобороны показало последствия подрыва аммиакопровода в ДНР
Политолог объяснил, как фон дер Ляйен сохранила пост главы Еврокомиссии
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.