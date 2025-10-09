МИД поблагодарил одну страну за крупную помощь Курской области

Правительство Сербии перечислило финансовую поддержку в размере 472 млн рублей для жителей Курской области, сообщила пресс-служба российского МИД. Данные средства были зачислены на счет Фонда развития региона, который занимается реализацией социальных программ.

Финансирование будет направлено на проекты, ориентированные на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан, пострадавших в результате боевых действий. В внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва высоко оценивает эту демонстрацию солидарности со стороны Белграда.

Российская сторона выражает признательность дружественной Сербии за внимание и отзывчивость, неравнодушие к судьбам российских граждан. В этом есть особый символизм, отражающий многовековое братство, близкие связи между нашими странами и народами, — сказано в сообщении.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что военнослужащие России и Северной Кореи плечом к плечу освобождали Курскую область от ВСУ, и этот подвиг навсегда сохранится в сердцах россиян. По его словам, союзничество Москвы и Пхеньяна прошло через испытания и окрепло.