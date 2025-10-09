«Навсегда в наших сердцах»: Медведев о подвиге бойцов из КНДР под Курском

«Навсегда в наших сердцах»: Медведев о подвиге бойцов из КНДР под Курском Медведев: подвиг бойцов из России и КНДР навсегда сохранится в сердцах россиян

Военнослужащие России и Северной Кореи плечом к плечу освобождали Курскую область от ВСУ, и этот подвиг навсегда сохранится в сердцах россиян, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, союзничество Москвы и Пхеньяна прошло через испытания и окрепло. Видеозапись выступления опубликована в его Telegram-канале.

Мы признательны КНДР за твердую поддержку специальной военной операции. Наши бойцы плечом к плечу освобождали Курскую область. Этот подвиг навсегда сохранится в наших сердцах, — подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев прибыл в Пхеньян с официальным визитом по приглашению правящей Трудовой партии Кореи. Он возглавил делегацию партии «Единая Россия» для участия в торжествах по случаю 80-летия создания ТПК. Юбилейные мероприятия пройдут 10 октября.

Замглавы Совбеза РФ уже возложил цветы у статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В мероприятии также участвовали секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Трудовая партия Кореи тем временем подтвердила солидарность с позицией России касательно конфликта на Украине. В Пхеньяне также подтвердили полную поддержку СВО.