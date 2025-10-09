Правящая партия КНДР подтвердила солидарность с Россией по Украине

Трудовая партия Кореи, являющаяся правящей в КНДР, подтвердила солидарность с позицией Москвы касательно конфликта на Украине, следует из совместного заявления «Единой России» и ТПК, принятого в четверг, 9 октября. В Пхеньяне также подтвердили полную поддержку специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами России, передает ТАСС.

Трудовая партия Кореи подтвердила твердую солидарность с позицией России по вопросу урегулирования кризиса на Украине, полную поддержку проводимой российскими вооруженными силами специальной военной операции, — следует из документа.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян с официальным визитом по приглашению правящей Трудовой партии Кореи. Он возглавил делегацию партии «Единая Россия» для участия в торжествах по случаю 80-летия создания ТПК.

В ходе визита в КНДР российская делегация возложила цветы у статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне. Медведев также отметил, что на фоне его поездки в КНДР «враги напрягаются».