Нечто похожее на мину-лепесток нашли на парковке в Москве

Нечто похожее на мину-лепесток нашли на парковке в Москве МК: в Москве на бульваре Ушакова обнаружили похожий на мину-лепесток предмет

В Москве обнаружили подозрительный предмет, похожий на мину-лепесток, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». По его информации, объект нашли на парковке на бульваре Ушакова.

В публикации говорится, что на подозрительный предмет наткнулись прохожие. Сейчас на месте происшествия работают саперы, пишет канал.

Ранее сообщалось, что на остановке в подмосковном Клину обнаружили пачку со сторублевыми купюрами. Предмет нашли на улице Гайдара. Отмечается, что у купюр были прорези для трубки. В результате оперативных мероприятий было установлено, что найденная пачка — билеты банка приколов, они не представляли опасности для окружающих.

До этого в подмосковном Красногорске было возбуждено дело о совершении общеопасным способом покушения на убийство ребенка после инцидента с купюрой и 10-летним школьником, который произошел вечером 11 ноября. Мальчик поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой возле жилого дома.