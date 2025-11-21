Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 15:12

На остановке в Подмосковье заметили подозрительную пачку денег

В Подмосковье оцепили место, где нашли пачку со сторублевыми купюрами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пачку со сторублевыми купюрами обнаружили на остановке в подмосковном Клину, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». После этого туда прибыли силовики, место оцепили.

Предмет нашли на улице Гайдара. Отмечается, что у купюр были прорези для трубки. В результате оперативных мероприятий было установлено, что найденная пачка — билеты банка приколов, они не представляли опасности для окружающих.

Ранее сообщалось, что пачку денег с подарочной лентой нашли в московском районе Митино в подъезде дома на Пенягинской улице. Очевидцы сразу вызвали полицию, испугавшись, что это может быть взрывное устройство, похожее на то, что сдетонировало в Красногорске. Уточнялось, что внутри пачки саперы ничего подозрительного не обнаружили.

До этого в подмосковном Красногорске было возбуждено дело о совершении общеопасным способом покушения на убийство ребенка после инцидента с купюрой и 10-летним школьником. По данным СК, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Россия
Подмосковье
купюры
силовики
