На остановке в Подмосковье заметили подозрительную пачку денег В Подмосковье оцепили место, где нашли пачку со сторублевыми купюрами

Пачку со сторублевыми купюрами обнаружили на остановке в подмосковном Клину, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». После этого туда прибыли силовики, место оцепили.

Предмет нашли на улице Гайдара. Отмечается, что у купюр были прорези для трубки. В результате оперативных мероприятий было установлено, что найденная пачка — билеты банка приколов, они не представляли опасности для окружающих.

Ранее сообщалось, что пачку денег с подарочной лентой нашли в московском районе Митино в подъезде дома на Пенягинской улице. Очевидцы сразу вызвали полицию, испугавшись, что это может быть взрывное устройство, похожее на то, что сдетонировало в Красногорске. Уточнялось, что внутри пачки саперы ничего подозрительного не обнаружили.

До этого в подмосковном Красногорске было возбуждено дело о совершении общеопасным способом покушения на убийство ребенка после инцидента с купюрой и 10-летним школьником. По данным СК, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.