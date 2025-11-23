На Москву обрушится ледяной дождь

МЧС Москвы предупредило о ночном ледяном дожде и гололеде в столице в ночь на 24 ноября. В пресс-службе ведомства рекомендовали горожанам соблюдать осторожность на улицах и быть внимательными за рулем.

С 23:00 23 ноября до 8:00 24 ноября в Москве ожидается отложение мокрого снега, а в отдельных районах — ледяной дождь с образованием гололедицы. Спасатели советуют парковаться в безопасных местах, обходить шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Ранее доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяна Ледащева рассказала, что новогодняя ночь в России будет снежной и морозной. По ее словам, в январе погода будет соответствовать климатической норме.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что первый снегопад в Москве в текущем сезоне оказался одним из наиболее поздних за последний век. По его словам, в условиях глобального потепления подобное позднее выпадение первого снега наблюдалось лишь единожды — 15 ноября 2008 года.