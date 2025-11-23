Международный муниципальный форум стран БРИКС
Секрет, который знали наши бабушки: почему обугленная древесина улучшает почву и помогает домашним растениям расти здоровее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот простой прием незаслуженно забывают, хотя он действительно делает грунт более безопасным и комфортным для корней. Обугленная древесина не только впитывает избыточную влагу, но и создает для растений среду, в которой они меньше болеют и лучше развиваются. Такой натуральный помощник незаменим для цветов, чувствительных к сырости.

Пористая структура угольных кусочков работает как абсорбент: она втягивает лишнюю воду и вредные соединения, а также помогает сохранять устойчивую кислотность субстрата. Благодаря этому корни получают больше воздуха и надежно защищены от гниения. Уголь отлично справляется с патогенной микрофлорой, подавляя грибки и бактерии, поэтому его часто добавляют к капризным культурам вроде фаленопсисов или толстянковых.

Кроме того, частички постепенно высвобождают минеральные элементы, обеспечивая растения ровным питанием. При пересадке достаточно положить немного чистых, неокрашенных угольков в грунт — он станет более рыхлым и воздухопроницаемым. Главное — не переборщить, чтобы не нарушить почвенной баланс.

Ранее сообщалось, что скорлупа от грецких орехов — это настоящая находка для сада и огорода. Вместо того чтобы отправлять ее в мусор, собирайте ценные очистки всю зиму, чтобы весной они помогли вырастить здоровые и крепкие растения. Этот простой секрет позволяет существенно сэкономить на удобрениях и мульче.

