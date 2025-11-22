«Большая вероятность»: россиянам рассказали о погоде в новогоднюю ночь Доцент РУДН Ледащева: новогодняя ночь в России будет снежной и морозной

Новогодняя ночь в России будет снежной и морозной, заявила доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяна Ледащева. По ее словам, которые передает ТАСС, в январе погода будет соответствовать климатической норме.

Исходя из этого, с большей долей вероятности можно ожидать легкий мороз и наличие снега в новогоднюю ночь. Также традиционно ожидаем рождественских морозов, — отметила Ледащева.

Как сообщал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, первый снег в Москве выпал с опозданием на месяц и принес за сутки около 20% от ноябрьской нормы осадков. Метеоролог указал, что в нынешнем веке средняя дата первого снега приходится на 17 октября, но в этом году он появился значительно позже.

Тогда же ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что первый снегопад в Москве в текущем сезоне оказался одним из наиболее поздних за последний век. Он отметил, что в условиях глобального потепления подобное позднее выпадение первого снега наблюдалось лишь единожды — 15 ноября 2008 года.