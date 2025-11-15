Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 19:12

Синоптик рассказал необычный факт о первом снеге в Москве

Синоптик Леус: первый снег в Москве стал одним из самых поздних в XXI веке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Первый снегопад в Москве в текущем сезоне оказался одним из наиболее поздних за весь XXI век, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале. Он отметил, что в условиях глобального потепления подобное позднее выпадение первого снега наблюдалось лишь единожды — 15 ноября 2008 года.

Сегодняшний первый снег в нынешнем сезоне в Москве стал одним из самых поздних первых снегопадов в XXI веке. Так поздно в век глобального потепления первый снег отмечался лишь однажды: 15 ноября 2008 года, — написал специалист.

Ранее первый снег в Москве был заснят с орбитальной высоты, видеозапись этого явления опубликовал Роскосмос. На кадрах показано, как выглядит столица во время циклона, принесшего первый снегопад. Для наблюдения за погодными условиями применялись спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Эти космические аппараты постоянно отслеживают метеорологическую обстановку.

Как сообщал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, первый снег в Москве выпал с опозданием на месяц и принес за сутки около 20% от ноябрьской нормы осадков. Метеоролог указал, что в нынешнем веке средняя дата первого снега приходится на 17 октября, но в этом году он появился значительно позже.

