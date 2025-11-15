Первый московский снег попал на видео из космоса Роскосмос продемонстрировал кадры снежного циклона над Москвой

Роскосмос опубликовал видеозапись первого снега в Москве, сделанную с орбитальной высоты. Госкорпорация продемонстрировала, как выглядит столица во время прохождения циклона, который принес первый снегопад. Для наблюдения за погодным явлением использовались спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Эти аппараты ведут постоянный мониторинг метеорологической обстановки.

Сегодня в Москве выпал первый снег. Ожидается, что за сутки в городе выпадет треть месячной нормы осадков. Спутники Роскосмоса наблюдают за прохождением циклона, — сказано в сообщении.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что первый снег в Москве появился с месячным опозданием, принеся за сутки примерно пятую часть от ноябрьской нормы осадков. Метеоролог отметил, что в нынешнем столетии средняя дата первого снега приходится на 17 октября, однако в этом году он выпал только сейчас.

До этого первый снег прошел и в Санкт-Петербурге, где его появление также задержалось почти на месяц относительно обычных сроков. Как передает корреспондент NEWS.ru, крупные снежные хлопья наблюдались в районе делового центра «Лахта», при этом верхние этажи здания скрывались в тумане.