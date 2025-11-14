Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Петербурге выпал первый снег

В Петербурге на месяц позже обычного выпал первый снег

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге выпал первый снег, сообщил корреспондент NEWS.ru. В материале сказано, что это произошло практически на месяц позже обычного.

Как правило, первый снег в городе в среднем выпадает примерно 17 октября. Сейчас же крупные хлопья падают в районе делового центра «Лахта». При этом верхняя часть здания утопает в дыму.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снегом покрыто 80% территории РФ, его еще мало, но он уже лежит. В частности, в Северо-Западном федеральном округе — в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области, в Коми и Мурманской области.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что наступление метеорологической зимы в центральных регионах России, включая Москву, ожидается лишь в третьей декаде ноября. Температурный фон на протяжении большей части месяца будет существенно превышать климатическую норму, добавил он.

Тем временем появилась информация, что зима-2025/26 будет холоднее, чем предыдущая. При этом ожидаемая температура будет немногим выше нормы. Ожидаются и снегопады, и ощутимые морозы. Повторения погодных условий прошлой зимы метеорологи не ждут с вероятностью больше 90%.

