13 ноября 2025 в 04:41

Вильфанд раскрыл, где в России уже выпал снег

Вильфанд: 80% России уже покрыты снегом

Снегом покрыто 80% территории РФ, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, его еще мало, но он уже лежит.

Снег на европейской части России уже выпал в Северо-Западном федеральном округе — в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области и в Коми. Снег уже выпал в Мурманской области. Его еще мало, он небольшой, но уже пять дней лежит в этих регионах, — отметил синоптик.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что наступление метеорологической зимы в центральных регионах России, включая Москву, ожидается лишь в третьей декаде ноября. Температурный фон на протяжении большей части месяца будет существенно превышать климатическую норму, добавил он.

До этого стало известно, что зима-2025/26 будет холоднее, чем предыдущая. При этом ожидаемая температура будет немногим выше нормы. Ожидаются и снегопады, и ощутимые морозы. Повторения погодных условий прошлой зимы метеорологи не ждут с вероятностью больше 90%.

