Синоптик раскрыл, когда в Москву придет метеорологическая зима Синоптик Тишковец: метеорологическая зима придет в Москву не раньше конца ноября

Наступление метеорологической зимы в центральных регионах России, включая Москву, ожидается лишь в третьей декаде ноября. Температурный фон на протяжении большей части месяца будет существенно превышать климатическую норму, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Эксперт пояснил, что ноябрь 2025 года ожидается относительно теплым и с недобором осадков. Такие условия объясняют смещение привычных метеорологических сроков. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, знаменующий начало зимы, произойдет позже обычного. Формирование устойчивого снежного покрова также отложится. В столичном регионе, по словам Тишковца, дефицит осадков может составить 20–30%.

Таким образом, ноябрь-2025 будет относительно теплым и сухим, а значит, наступление метеорологической зимы (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений), которое обычно происходит около 10 ноября, будет отложено, как и формирование снежного покрова, на последнюю декаду календарной осени, — указал синоптик.

Ранее стало известно, что зима-2025/26 будет холоднее, чем предыдущая. При этом ожидаемая температура будет немногим выше нормы. Ожидаются и снегопады, и ощутимые морозы. Повторения погодных условий прошлой зимы метеорологи не ждут с вероятностью больше 90%.