Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 23:04

Синоптик раскрыл, когда в Москву придет метеорологическая зима

Синоптик Тишковец: метеорологическая зима придет в Москву не раньше конца ноября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Наступление метеорологической зимы в центральных регионах России, включая Москву, ожидается лишь в третьей декаде ноября. Температурный фон на протяжении большей части месяца будет существенно превышать климатическую норму, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Эксперт пояснил, что ноябрь 2025 года ожидается относительно теплым и с недобором осадков. Такие условия объясняют смещение привычных метеорологических сроков. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, знаменующий начало зимы, произойдет позже обычного. Формирование устойчивого снежного покрова также отложится. В столичном регионе, по словам Тишковца, дефицит осадков может составить 20–30%.

Таким образом, ноябрь-2025 будет относительно теплым и сухим, а значит, наступление метеорологической зимы (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений), которое обычно происходит около 10 ноября, будет отложено, как и формирование снежного покрова, на последнюю декаду календарной осени, — указал синоптик.

Ранее стало известно, что зима-2025/26 будет холоднее, чем предыдущая. При этом ожидаемая температура будет немногим выше нормы. Ожидаются и снегопады, и ощутимые морозы. Повторения погодных условий прошлой зимы метеорологи не ждут с вероятностью больше 90%.

зима
осень
температура
Евгений Тишковец
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Карибских островах объявили тревогу
Белоруссия перестала пускать к себе грузовики с регистрацией одной из стран
Фаза Луны сегодня, 1 ноября 2025 года. Сажаем озимые, составляем отчеты
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 ноября 2025 года
Крупнейшие украинские предприятия «пали» перед пророссийскими хакерами
Брак с Тереховой, дружба с Зеленским: как живут актеры из «Сватов»
Шесть человек погибли при ДТП в Орловской области
Силы ПВО перехватили 38 украинских БПЛА над тремя регионами России
Житель Воронежа сбежал из зала суда до своего ареста
Эстонцам сообщили цену «энергонезависимости» от России
«Рисует картину»: Зеленского уличили в дезинформации людей о провалах ВСУ
На границе Украины и Белоруссии погибли пятеро украинцев
Синоптик раскрыл, когда в Москву придет метеорологическая зима
Российский аэропорт временно прекратил работу
Банки молча меняют условия по кредитам: это законно? Как защитить себя
Украина ввела новые санкции против компаний из трех стран
Арестованную за госизмену из Орла проверят на вменяемость в Москве
Звезда шоу «Голос» скончалась от серьезных травм после ДТП
В Москве за день выпало ведро дождевой воды на квадратный метр
CAS принял сторону российских саночников в вопросе допуска к турнирам
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.