Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре Позднякова: в середине ноября в Москве ожидается снег

Снег может выпасть в Москве в середине ноября, заявила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. При этом она отметила, что в ближайшие праздничные выходные также возможны осадки в твердой фазе, но они могут быть незаметными. Синоптик добавила, что устойчивый снежный покров в Москве появится в декабре.

Скорее всего, снег у нас появится только в середине ноября месяца, — сказала Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ноябрь в Москве ожидается теплым и облачным. Он отметил, что в первой половине месяца атмосферное давление повысится на 10–15 мм ртутного столба. Синоптик отметил, что, несмотря на облачность и дожди, в какие-то дни возможны прояснения.

До этого метеоролог рассказал, что зима-2025/26 будет холоднее, чем предыдущая. При этом он подчеркнул, что ожидаемая температура будет немногим выше нормы. Синоптик отметил, что ожидаются и снегопады, и ощутимые морозы. Повторения погодных условий прошлой зимы метеорологи не ждут с вероятностью больше 90%.