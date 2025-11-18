Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге Снег и лед спровоцировали столкновение шести машин в Петропавловске-Камчатском

На одной из ключевых улиц Петропавловска-Камчатского произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Telegram-канала Amur Mash. Инцидент случился на спуске по улице Океанской, где из-за сложных погодных условий образовался гололед. Это стало основной причиной череды столкновений, превратившей участок дороги в полосу препятствий.

По информации канала, в результате неконтролируемого скатывания машин по склону и их столкновений повреждения получили шесть автомобилей. Сложившаяся дорожная обстановка, которую очевидцы сравнили с «дорожным боулингом», поставила водителей в критическую ситуацию, когда они не могли справиться с управлением.

При этом местные жители и очевидцы происшествия отмечают полное отсутствие коммунальных служб на месте событий. Работники, ответственные за обработку дорог от гололеда, так и не появились, что, по мнению горожан, свидетельствует о крайне низком оперативном реагировании городских властей на ситуацию.

Ранее два человека погибли при столкновении легковушки с фурой на трассе М-7 «Волга» в Татарстане. Как отметила прокуратура, незадолго до аварии стало известно о гололедице на этом участке трассы. В органах добавили, что водитель легковушки ехал на очень высокой скорости, в результате чего врезался в грузовик.