Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 08:11

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане

Два человека погибли при столкновении легковушки с фурой на трассе М7 «Волга»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Два человека погибли при столкновении легковушки с фурой на трассе М7 «Волга» в Татарстане, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале. Ведомство организовало проверку, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте, — говорится в сообщении.

Как отметила прокуратура, незадолго до аварии стало известно о гололедице на участке трассы М7, где произошла трагедия. Там добавили, что водитель легковушки ехал на очень высокой скорости, в результате чего врезался в грузовик.

Ранее в Ленинградской области во время ДТП с погрузчиком погиб водитель. Авария произошла на 33-м километре автодороги Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга. Сообщается, что в одном из поселков столкнулись автомобиль Exeed TXL и погрузчик Locking. Одну из пассажирок доставили в больницу.

До этого на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае произошло ДТП с участием ВАЗ-21099 и большегруза MAN. По данным МВД, в аварии погибли водитель и три пассажира «девяносто девятой», четвертый пассажир попал в больницу.

Россия
Татарстан
ДТП
грузовики
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-замглавы Петербурга обвинили в крупном хищении
Девять детей стали жертвами крупного пожара в Казахстане
Патрульный автомобиль заблокировал движение в Чертаново
На Украине заявили об «иудском» плане Умерова против Ермака и Зеленского
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане
Покушение на Шойгу организовывал фигурант другого резонансного дела
Казак из консульства РФ в Австралии возмутился тюремными условиями
Инфекционист объяснил, как предотвратить заражение паротитом
Замороженные ягоды, творожный сыр — крем-чиз для десертов готов за 15 минут
Трамп может ужесточить антироссийские санкции при одном условии
Новогодние каникулы — 2026 в Подмосковье: топ направлений, цены, условия
«Глупейшая вещь»: лидер Pink Floyd осудил идеи Запада об отправке Tomahawk
Чудо под «Бабой-ягой», штурм в Северске: новости СВО к утру 18 ноября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 ноября: инфографика
Лопнувшие коммуникации оставили без тепла и воды жителей Ангарска
Командир снайперов рассказал, как освобождался Рог под Красноармейском
Звонившие из Финляндии в Россию засекли одну странную деталь на линии
Глава фонда ВСУ заявил о бедственном положении Украины
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 ноября
Силы ПВО ночью сбили свыше 30 дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.