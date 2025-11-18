Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане

Два человека погибли при столкновении легковушки с фурой на трассе М7 «Волга» в Татарстане, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале. Ведомство организовало проверку, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте, — говорится в сообщении.

Как отметила прокуратура, незадолго до аварии стало известно о гололедице на участке трассы М7, где произошла трагедия. Там добавили, что водитель легковушки ехал на очень высокой скорости, в результате чего врезался в грузовик.

Ранее в Ленинградской области во время ДТП с погрузчиком погиб водитель. Авария произошла на 33-м километре автодороги Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга. Сообщается, что в одном из поселков столкнулись автомобиль Exeed TXL и погрузчик Locking. Одну из пассажирок доставили в больницу.

До этого на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае произошло ДТП с участием ВАЗ-21099 и большегруза MAN. По данным МВД, в аварии погибли водитель и три пассажира «девяносто девятой», четвертый пассажир попал в больницу.