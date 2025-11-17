Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 15:44

Водитель погиб в ДТП с погрузчиком под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ленинградской области во время ДТП с погрузчиком погиб водитель, сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел на 33-м километре автодороги Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга.

Сообщается, что в одном из поселков столкнулись автомобиль Exeed TXL и погрузчик Locking. Одну из пассажирок доставили в больницу.

Водитель погрузчика не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае минувшей ночью произошло ДТП с участием ВАЗ-21099 и большегруза MAN. В аварии погибли водитель и три пассажира «девяносто девятой», четвертый пассажир попал в больницу.

Санкт-Петербург
ДТП
регионы
ГАИ
Общество

Общество

Общество

