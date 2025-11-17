На Кубани «девяносто девятая» ушла в занос и разбилась вдребезги о фуру

На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае минувшей ночью произошло ДТП с участием ВАЗ-21099 и большегруза MAN, сообщает региональное ГУ МВД. По данным ведомства, в аварии погибли водитель и три пассажира «девяносто девятой», четвертый пассажир попал в больницу.

Водитель ВАЗ не выбрал безопасную скорость и допустил неуправляемый занос. Отечественный автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом MAN с полуприцепом. В ДТП погиб водитель и три пассажира ВАЗ, один пассажир с травмами доставлен в больницу, — говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого пять детей пострадали при столкновении автобуса с машиной МАЗ в Челябинской области. Всем раненым оказали медицинскую помощь, следователи возбудили уголовное дело. Как отметили в ведомстве, в автобусе находился 51 ребенок и трое взрослых. Они направлялись из Челябинска на горнолыжный курорт.

Ранее на федеральной трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств. Движение на значительном участке дороги временно перекрыто, пострадавших нет.