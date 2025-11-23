Погода в Москве в воскресенье, 23 ноября: ждем снежную бурю?

Москвичам вряд ли стоит ожидать формирования устойчивого снежного покрова до конца ноября, сообщила NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова. Что известно о погоде в столице в воскресенье, 23 ноября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 23 ноября

По словам Поздняковой, на следующей неделе, с 24 по 30 ноября, температурный режим будет выше климатической нормы на два-три градуса.

«Пока долгосрочные прогнозы погоды не указывают на то, что у нас сформируется устойчивый снежный покров. Все будет зависеть от того, как поведет себя погода в понедельник, потому что возможны и разные фазы атмосферных осадков», — сказала метеоролог.

Она уточнила, что в понедельник, 24 ноября, погоду будет определять атлантический циклон. В этот день в зависимости от того, какой траекторией он будет перемещаться по Центральному району, возможны осадки как в виде снега, так и в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет несильный, но довольно плотный, южный и юго-восточный, со скоростью 5–10 м/с, возможны порывы не более 12–14 м/с, отметила эксперт.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что в Московском регионе на следующей неделе ожидается теплая погода днем, также возможны осадки в виде снега.

«В Москве будет несколько теплых дней на грядущей неделе, а именно в понедельник и среду прогнозируется плюс 3–5 градусов, на юге области даже до плюс 6. При этом во вторник дневные значения составят -1...+1 градус из-за противоборства циклонального и антициклонального режима погоды в регионе», — сказал Вильфанд.

Что касается сегодняшнего дня, то, по словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 23 ноября благодаря антициклону появится солнце и обойдется без осадков, местами сохранится гололедица.

Температура воздуха составит 0...+2 градуса, по области — 0...+3 градуса. Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, 2–7 м/с Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что выше нормы.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 23 ноября

По информации Леуса, синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге сегодня будет формировать периферия циклона. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Будет ветрено, возможно формирование нагонных явлений, вызывающих рост уровня воды в Неве.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Температура воздуха составит плюс 2–4 градуса, в Ленинградской области — 0...+5 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

По словам Вильфанда, в Петербурге на следующей неделе температура будет ниже, чем в Москве. Это связано с воздействием воздушных масс из Скандинавии и Северного Ледовитого океана. Температура будет выше нормы на 1–2 градуса, ночные значения составят минус 2–4 градуса в течение всей недели. Дневные температуры будут около 0. Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

