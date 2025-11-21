Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 19:07

Москвичам сообщили, ждать ли сугробов до начала зимы

Метеоролог Позднякова: 24-30 ноября снежный покров в Москве вряд ли сформируется

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В последнюю неделю осени, с 24 по 30 ноября, москвичам вряд ли стоит ожидать формирования устойчивого снежного покрова, рассказала в беседе с NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, характер погоды и температурный режим будет выше климатической нормы на два-три градуса.

Пока что долгосрочные прогнозы погоды не указывают на то, что у нас сформируется устойчивый снежный покров. Все будет зависеть от того, как поведет себя погода в понедельник, потому что возможны и разные фазы атмосферных осадков, — сказала метеоролог.

Она уточнила, что в понедельник, 24 ноября, погоду будет определять Атлантический циклон. В этот день в зависимости от того, какой траекторией он будет перемещаться по Центральному району, возможны осадки как в виде снега, так и в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет не сильный, но довольно плотный, южный и юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы не более 12-14 метров в секунду, отметила эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снегом покрыто около 90% территории страны. Согласно данным метеоролога, к концу текущей недели от снежного покрова освободится практически весь Приволжский федеральный округ.

Москвичам сообщили, ждать ли сугробов до начала зимы
