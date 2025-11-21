Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 03:45

Вильфанд рассказал о площади снежного покрова в России

Вильфанд: снег покрыл около 90% территории России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снегом порыто около 90% территории страны, передает ТАСС. Согласно данным метеоролога, к концу текущей недели от снежного покрова освободится практически весь Приволжский федеральный округ.

Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту около 90% территории покрыто снегом. И даже если он сойдет, северная половина страны освободится от него из-за теплой погоды в ближайшие дни, все равно останется 87%, — сказано в сообщении.

Ранее первый снег в Москве был заснят с орбитальной высоты, видеозапись этого явления опубликовал Роскосмос. На кадрах показано, как выглядит столица во время циклона, принесшего первый снегопад. Для наблюдения за погодными условиями применялись спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Эти космические аппараты постоянно отслеживают метеорологическую обстановку.

До этого, как сообщал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, первый снег в Москве выпал с опозданием на месяц и принес за сутки около 20% от ноябрьской нормы осадков. Метеоролог указал, что в нынешнем веке средняя дата первого снега приходится на 17 октября, но в этом году он появился значительно позже.

