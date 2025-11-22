«Это крестопад»: как в России будут штрафовать за искажение образа храма

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что изображение православных храмов без крестов должно караться штрафами до 300 тысяч рублей. Чем он объяснил такое наказание, существует ли «крестопад» на самом деле?

Как в России нельзя изображать храмы

Слуцкий отметил, что искажение образов православных святынь регулярно встречается на обложках книг и в рекламе. По словам депутата, после вмешательства ЛДПР начали происходить позитивные перемены, однако проблема носит системный характер, а действенного наказания за это пока нет.

«ЛДПР предлагает установить административную ответственность за искажение образов культовых зданий со штрафами до 300 тысяч рублей. При этом, если подобное „творчество“ распространяется через СМИ или интернет, санкция будет еще строже: для граждан до 50 тысяч, для должностных лиц до 100 тысяч, для организаций до полумиллиона рублей», — написал Слуцкий в Telegram-канале.

По мнению парламентария, «это жесткий, но необходимый шаг для сохранения наших духовных ценностей и укрепления культурных основ России».

В июне 2025 года сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий размещать изображения объектов, содержащих религиозные символы, без таких символов. Речь идет о публикациях в СМИ и интернете, объявлениях, рекламе и вывесках. Запрет будет действовать также при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг. Кроме того, это будет касаться государственных, муниципальных символов и знаков, эмблем.

Представлявшая законопроект вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что ситуация со стиранием крестов на изображениях приобрела настолько системный характер, что получила народное название «крестопад». Она пояснила, что под действие закона в случае его принятия подпадут все официальные конфессии.

«Таким образом, к защищенным религиозным символам будут относиться православный крест, а также другие символы, присущие традиционным религиям России», — сказала депутат.

Также парламентариев возмущают факты изображения святынь в неподобающих местах. Например, ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев направил обращение в Генпрокуратуру РФ из-за туалетной бумаги, на которой была нарисована Спасская башня Кремля и храм Василия Блаженного. Она была в доступе на маркетплейсах. Матвеев назвал это дискредитацией символов.

Существует ли «крестопад» в России, кого обвиняют

В мае этого года на сайте Кремля с герба России исчезли православные кресты, что вызвало негативную реакцию пользователей. Вскоре их вернули на изображение. Как выразился волонтер и публицист Алексей Живов, над головами двуглавого орла, а также над короной и державой Российской империи кресты заменили «гендерно нейтральные ромбики». Его поддержали оперный исполнитель Владислав Москальков, общественное движение «Сорок сороков», блогеры и ряд СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что «у России есть только один герб, и он с крестами». Пропажу крестов с герба на сайте Кремля он назвал «вопросом масштабирования».

«На любом экране, на любом мониторе существуют пиксели, и если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты превращаются в ромбики, и это совершенно не связано с тем, что там ромбики. Если растянуть и увеличить, будут кресты», — заверил Песков.

Он отметил, что каких-либо особых просьб от Русской православной церкви о возвращении крестов на герб в Кремль не поступало.

«Подобные факты вызывают возмущение», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, анонсируя разработку соответствующего законопроекта.

