В России пропали лекарства от диабета? Что известно, куда они делись

В Сети появились слухи о нехватке лекарств для лечения сахарного диабета «Апидра» и «Левемир», однако в пресс-службе Росздравнадзора опровергли появившуюся информацию. Есть ли дефицит препаратов для диабетиков, что известно о ситуации?
Правда ли, что в России пропал инсулин
В Росздравнадзоре отметили, что оба препарата стабильно поставляются и вводятся в гражданский оборот.
«По данным системы маркировки, остатки препаратов в Пензенской области составляют: „Апидра“ — 2252 упаковки, „Левемир“ — 11 142 упаковки, в Республике Саха (Якутия) — 666 и 1576, в Красноярском крае — 2501 и 5380», — заявили в ведомстве.
По данным Росздравнадзора, в Новосибирской области осталось 4832 и 11 712 упаковок соответственно.
До этого Telegram-канал Baza написал, что как минимум в четырех регионах России пожаловались на нехватку инсулина. Локальный дефицит препаратов «Апидра» и «Левемир» (их используют при I и II типе сахарного диабета) якобы зафиксировали в Пензенской области и Якутии. Жители Пензы сказали изданию, что первого препарата нет в городе более полугода. Аналоги подходят не всем больным диабетом — например, у одной россиянки началась сильная аллергия на другой инсулин, уточнил канал.
О дефиците лекарств «Левемир» и «Апидра» сообщили и в пензенских сетях аптек — там распродают остатки препаратов по 4-5 тысяч рублей, пишет Baza. О сложностях с получением инсулина и тест-полосок для глюкометров также якобы сообщили жители Новосибирска и Красноярска. При этом новые партии лекарств, по предварительным данным источников, ожидают лишь после Нового года.
Росздравнадзор подчеркнул, что постоянно следит за ситуацией с лекарственным обеспечением граждан.
«В случае каких-либо проблем с лекарствами просим граждан обращаться на горячую линию федеральной службы», — добавили там.
В Новосибирской области и Красноярском крае также подтвердили наличие препаратов.
«Для пациентов, получающих инсулины „Апидра“ и „Левемир“ персонифицированно по торговым наименованиям, данные инсулины есть в наличии. Для остальных пациентов, получающих инсулины по международным непатентованным наименованиям, препараты также есть в наличии», — сообщили «Известиям» в пресс-службе регионального Минздрава.
Отмечается, что у этих препаратов есть аналоги.
«Обращений по инсулинам не было. Инсулин „Глулизин“ имеется в наличии на пять месяцев, инсулин „Детемир“ — на два месяца», — добавили в Минздраве Красноярского края.
В Минздраве Пензенской области тоже сообщили о достаточном количестве «Апидры» и «Левемира» на складах и пунктах отпуска.
