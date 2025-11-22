Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 19:28

В России пропали лекарства от диабета? Что известно, куда они делись

Инсулин Инсулин Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
В Сети появились слухи о нехватке лекарств для лечения сахарного диабета «Апидра» и «Левемир», однако в пресс-службе Росздравнадзора опровергли появившуюся информацию. Есть ли дефицит препаратов для диабетиков, что известно о ситуации?

Правда ли, что в России пропал инсулин

В Росздравнадзоре отметили, что оба препарата стабильно поставляются и вводятся в гражданский оборот.

«По данным системы маркировки, остатки препаратов в Пензенской области составляют: „Апидра“ — 2252 упаковки, „Левемир“ — 11 142 упаковки, в Республике Саха (Якутия) — 666 и 1576, в Красноярском крае — 2501 и 5380», — заявили в ведомстве.

По данным Росздравнадзора, в Новосибирской области осталось 4832 и 11 712 упаковок соответственно.

До этого Telegram-канал Baza написал, что как минимум в четырех регионах России пожаловались на нехватку инсулина. Локальный дефицит препаратов «Апидра» и «Левемир» (их используют при I и II типе сахарного диабета) якобы зафиксировали в Пензенской области и Якутии. Жители Пензы сказали изданию, что первого препарата нет в городе более полугода. Аналоги подходят не всем больным диабетом — например, у одной россиянки началась сильная аллергия на другой инсулин, уточнил канал.

О дефиците лекарств «Левемир» и «Апидра» сообщили и в пензенских сетях аптек — там распродают остатки препаратов по 4-5 тысяч рублей, пишет Baza. О сложностях с получением инсулина и тест-полосок для глюкометров также якобы сообщили жители Новосибирска и Красноярска. При этом новые партии лекарств, по предварительным данным источников, ожидают лишь после Нового года.

Росздравнадзор подчеркнул, что постоянно следит за ситуацией с лекарственным обеспечением граждан.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В случае каких-либо проблем с лекарствами просим граждан обращаться на горячую линию федеральной службы», — добавили там.

В Новосибирской области и Красноярском крае также подтвердили наличие препаратов.

«Для пациентов, получающих инсулины „Апидра“ и „Левемир“ персонифицированно по торговым наименованиям, данные инсулины есть в наличии. Для остальных пациентов, получающих инсулины по международным непатентованным наименованиям, препараты также есть в наличии», — сообщили «Известиям» в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что у этих препаратов есть аналоги.

«Обращений по инсулинам не было. Инсулин „Глулизин“ имеется в наличии на пять месяцев, инсулин „Детемир“ — на два месяца», — добавили в Минздраве Красноярского края.

В Минздраве Пензенской области тоже сообщили о достаточном количестве «Апидры» и «Левемира» на складах и пунктах отпуска.

Анастасия Яланская
А. Яланская
