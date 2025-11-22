Розыск, огромные долги, рак жены: куда пропал «двойник» Пугачевой Песков

Пародиста Александра Пескова объявили в розыск из-за долга в 13 млн рублей, пишут СМИ. Как живет «двойник» певицы Аллы Пугачевой, куда он пропал, что известно о его здоровье?

Откуда у Пескова долги

Как писал NEWS.ru, ранее Песков зарабатывал до 5 млн рублей за шоу, что позволило ему приобрести две квартиры в Москве — одну площадью 99,2 квадратных метра в Лефортово и другую, размером 96,3 «квадрата», на Арбате. Однако, как утверждает Mash, в какой-то момент дела пародиста резко ухудшились. Его компанию «Театр под руководством Александра Пескова» закрыла Федеральная налоговая служба, а кредитор подал иск на 13 млн рублей. На этом основании судебные приставы объявили его в розыск. Финансовые проблемы и постоянный стресс, по данным источника, негативно сказались на здоровье артиста: у него обострилось заболевание поджелудочной железы, диагностированное в 2019 году.

Чтобы погасить долг, указывает канал, 63-летний Песков существенно снизил свои гонорары: цена за его выступление уменьшилась почти в 12 раз, составив 400 тысяч рублей. Помимо гонорара, пародист упростил условия райдера. Артист просит воду, стулья, розетки и зеркало, а для массовки — стулья, напитки, бутерброды и чай.

В 2022 году артист рассказывал, что столкнулся с финансовыми трудностями. Шоумен остался без работы, поскольку его перестали приглашать на телевидение. Кроме того, у Пескова не получалось продать загородный дом.

Пародист был вынужден брать деньги у матери. Песков не скрывал, что живет за счет родительницы-пенсионерки, и отвечая на вопрос телеведущий Леры Кудрявцевой, зачем та присылает ему средства, пародист ответил: «Чтобы выжить».

В 2020 году NEWS.ru писал, что Песков продал элитное жилье в центре Москвы и переехал в бюджетную квартиру в области.

«Я сижу все дни на балконе. Смотрю телевизор. Тут очень спокойно и тихо. У меня еще дом есть в закрытом элитном поселке. Квартиру в центре Москвы продал по разным причинам. Мне, если честно, было жаль оттуда уезжать. Тут двери даже не закрываю — очень тихо кругом», — пояснил артист.

Как Песков относится к Пугачевой

Песков известен различными пародиями на знаменитых людей, в том числе на Аллу Пугачеву. На фоне ее отъезда за границу и критики России Песков заявил, что ему «очень обидно» за Примадонну.

«Но мне очень обидно за Аллу Борисовну, что… Хотя она скажет: „Что ты в обиде-то?“ Ну, конечно, великие должны уходить в России по-великому. Этого, к сожалению, не произойдет. Мне очень жаль. Вот, я бы так сказал на всю эту ситуацию», — пояснил артист.

Песков также рассказал, что однажды в Ялте Пугачева пришла на его концерт, где он как раз выступал с пародией на нее. По словам шоумена, после выступления она вместе с певцом Филиппом Киркоровым зашла к нему в гримерку и подарила цветы.

«Мы проговорили минут 45. <…> Она на меня наехала, в хорошем смысле этого слова, она говорит: „Почему меня мало в концерте?“», — вспоминал пародист.

Что известно о личной жизни Пескова

Сейчас Песков холост. Единственной супругой пародиста была женщина по имени Галина, с которой он познакомился в 1984 году, когда пришел устраиваться на работу в Котласский драматический театр. В браке с ней в 1986 году родилась дочь Дария. Девушка работала концертным директором детского театра-студии «Непоседы».

Песков рассказывал, что однажды супруга едва не умерла у него на руках. По его словам, ничто не предвещало беды, пока у Галины внезапно не начались боли, а живот не стал увеличиваться прямо на глазах.

«Буквально за день вырос живот. А она отказывалась идти к врачу. Слава Богу, рядом был госпиталь, и я ее все-таки привез. Врачи как увидели, сразу говорят: „На стол ее, это рак“», — делился Песков.

Галину удалось спасти. Женщину удачно прооперировали.

Дочь Дария, как сообщается, недавно вышла замуж, однако не стала приглашать Пескова на свадьбу.

«Зная моего папу, от него можно много чего ожидать. Честно говоря, я была… Знаете, как в фильмах показывают такой момент: „Скажите, если кто-то против этой свадьбы“. Я могла допустить такое, что мой папа каким-то образом скажет: „А вот я против“», — заявила дочь артиста.

С будущим супругом Георгием Дария познакомилась благодаря работе — у Георгия был проект, куда он пригласил группу «Непоседы». Дочь Пескова сопровождала детей в студию звукозаписи как администратор.

