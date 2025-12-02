Песков ответил, как относится к пародиям на себя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что спокойно относится к пародиям на самого себя и доверяет артистам, которые решаются на такие представления, сообщает RTVI. Он также прокомментировал выступление комика Дениса Дорохова, который показал такую пародию на шоу «Звезды».

Мне рассказывали про этот шарж. Сам я, к сожалению, пока еще не видел, обязательно посмотрю. Я совершенно спокойно отношусь. Разные люди относятся по-разному, — рассказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что не требует оглашения сценария. По его словам, артисты отличаются уважением и чувством меры, поэтому вызывают доверие.

Ранее перед концертом певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Кремле, посвященном 30-летию его творческой деятельности, артист и его супруга глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретились со своими двойниками. Блогеры Sorokin и Mint Lilu представили пародийный образ звездной пары и даже успели пообщаться с журналистами.