Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 15:50

Песков ответил, как относится к пародиям на себя

Песков рассказал, что спокойно воспринимает пародии на себя

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что спокойно относится к пародиям на самого себя и доверяет артистам, которые решаются на такие представления, сообщает RTVI. Он также прокомментировал выступление комика Дениса Дорохова, который показал такую пародию на шоу «Звезды».

Мне рассказывали про этот шарж. Сам я, к сожалению, пока еще не видел, обязательно посмотрю. Я совершенно спокойно отношусь. Разные люди относятся по-разному, — рассказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что не требует оглашения сценария. По его словам, артисты отличаются уважением и чувством меры, поэтому вызывают доверие.

Ранее перед концертом певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Кремле, посвященном 30-летию его творческой деятельности, артист и его супруга глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретились со своими двойниками. Блогеры Sorokin и Mint Lilu представили пародийный образ звездной пары и даже успели пообщаться с журналистами.

Дмитрий Песков
пародии
юмористы
комики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФЛГР объяснила решение по отстранению Большунова от соревнований
Набиуллина высказалась о влиянии ключевой ставки на бизнес
Мать покрывала садиста: отчим до смерти забил падчерицу скалкой
В Раде оценили ситуацию в экономике Украины
Малышева раскритиковала холостяка после его признания
Элитное авто в Москве превратилось в факел
В СВОП раскрыли, о чем говорит приезд в Россию зятя Трампа Кушнера
Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности
Эксперт рассказал, можно ли заменить традиционное мясо насекомыми
Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев
Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии
«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата
«Позорно сбежал»: Володин раскрыл, кто чуть не довел мир до ядерной войны
«Будто в плену у фашистов побывал»: мужчину избили на концерте Шуфутинского
Стало известно наказание для Большунова по итогам инцидента с Бакуровым
Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега
Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии
Крупный застройщик из-за долгов решил выпустить облигации
«Важно не забыть про таблетки»: в Госдуме высмеяли новый западный тренд
Несколько десятков россиян вынужденно «захватили» самолет в Казахстане
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.