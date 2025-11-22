«Пугачеву» объявили в розыск из-за долга в 13 млн рублей

Telegram-канал Mash сообщил, что пародиста Александра Пескова объявили в розыск судебные приставы из-за долга в 13 млн рублей. По данным канала, чтобы погасить его, он снизил стоимость новогодних выступлений почти в 12 раз. Артист пародировал многих звезд, в том числе певицу Аллу Пугачеву.

Mash сообщает, что прежде Песков получал за шоу до 5 млн рублей и на гонорары приобрел две квартиры в Москве — в Лефортово и на Арбате, однако налоговые органы закрыли его компанию «Театр под руководством Александра Пескова», после чего кредитор подал в суд и потребовал вернуть 13 млн рублей. По данным канала, на этом основании приставы начали его разыскивать.

По информации Mash, сейчас 63-летний артист запрашивает за выступление 400 тыс. рублей и существенно сократил райдер: он просит воду, стулья, розетки и зеркало, а массовке необходимы стулья, напитки, бутерброды и чай. Родственники Пескова заявили, что не знают о его нынешних проблемах.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что актрису театра и кино Жанну Эппле не лишат звания заслуженной артистки России из-за долга в 10 млн рублей. По его словам, процедура банкротства является легитимным механизмом защиты гражданина, который не имеет отношения к государственным наградам.