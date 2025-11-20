Адвокат ответил, могут ли Эппле лишить почетного звания из-за долга

Российскую актрису театра и кино Жанну Эппле не лишат звания заслуженной артистки РФ из-за долга в 10 млн рублей, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, процедура банкротства является легитимным механизмом защиты гражданина, который не имеет отношения к государственным наградам.

История с Эппле — абсурд. Никто, конечно, не лишит ее звания [заслуженной артистки РФ] из-за долга. Банкротство — это легитимная процедура, прописанная в Гражданском кодексе. Если человек не платежеспособен, значит банкротится. Государство как раз его защищает этим статусом. И звание народного или заслуженного артиста здесь вообще не при чем. Поэтому Эппле нечего бояться, никто ее не лишит награды, — пояснил Бенхин.

Он предположил, что вся эта ситуация создана с целью оказания морального давления на актрису и членов ее семьи. По мнению адвоката, экс-подруга Эппле не имеет юридических оснований для предъявления финансовых требований к родственникам знаменитости, в том числе к ее детям.

[Вся эта история с Эппле] сделана с целью морального давления на нее и на ее семью. С родственников, детей актрисы ее экс-подруга тоже потребовать деньги не может. Дети за родителей не отвечают, как и родители за совершеннолетних детей. Поэтому это все просто создано для хайпа, чтобы привлечь внимание к проблеме, пристыдить ее и семью. Но, возможно, чтобы избежать дальнейшей огласки, они ей и заплатят что-то, — подытожил Бенхин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что психолог Капитолина Полянская потребовала лишить Эппле звания заслуженной артистки. По информации канала, причиной оказался семилетний долг в более 10 млн рублей, который остался неоплаченным после займа в 2010 году.