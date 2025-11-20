Жанну Эппле захотели лишить почетного звания

Психолог Капитолина Полянская потребовала лишить Жанну Эппле звания заслуженной артистки, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной оказался семилетний долг в более 10 млн рублей, который остался неоплаченным после займа в 2010 году.

По данным канала, Полянская заняла Эппле €154 тысячи (14 млн рублей) после того, как та осталась без мужа, взяла кредит на квартиру и не смогла закрыть расходы. К 2018 году актриса вернула €53 тысячи (5 млн рублей) и перестала выходить на связь. В 2019 году Полянская обратилась в суд, потребовав возврата оставшейся суммы и начисленных процентов.

В 2023 году суд постановил взыскать долг по курсу валют на тот момент. Эппле подала заявление о банкротстве, и арбитраж его принял. Имущество актрисы было выставлено на реализацию. После этого Полянская решила добиваться лишения Эппле почетного звания.

Ранее жители Башкирии инициировали петицию с требованием лишить певца Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) звания заслуженного артиста республики. Поводом стало использование артистом ненормативной лексики в своих выступлениях.