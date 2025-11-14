«Умные» помпы, контактные линзы: как девайсы помогают при лечении диабета

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Этим заболеванием страдают сотни миллионов людей по всей планете. Число пациентов с каждым годом только растет. Удалось ли отечественным ученым продвинуться в области изучения и лечения диабета, какие используют прорывные технологии — в материале NEWS.ru.

Что такое сахарный диабет

Сахарный диабет — это хроническое эндокринное заболевание, сопровождающееся повышенным уровнем глюкозы в крови. Количество сахара контролируется гормоном инсулином, который вырабатывается поджелудочной железой.

Диабет может развиться в любом возрасте. Организм либо не вырабатывает достаточно инсулина, либо не может эффективно его использовать.

Как рассказал NEWS.ru терапевт Павел Смирнов, диабет первого типа часто появляется в детстве или в подростковом возрасте.

«Диабет второго типа более распространен и чаще встречается у людей старше 40 лет. Настоятельно рекомендую обращать внимание на тревожные симптомы. К ним относятся сильная жажда, учащенное мочеиспускание, не проходящий после приема пищи голод, необъяснимая потеря веса, постоянная усталость, ухудшение зрения, медленно заживающие язвы, а также частые инфекции десен и кожи», — подчеркнул он.

Каких успехов добились ученые в лечении диабета

Россия относится к прорывным странам в области изучения диабета, рассказал NEWS.ru врач-эндокринолог, автор Telegram-канала «Истории доктора Долгушина» Григорий Долгушин.

«Это касается и терапии, и диагностики заболевания. В нашей стране, как во всем мире, диабет стали считать сердечно-сосудистым заболеванием. Это означает, что сильнейшая российская школа кардиологии присоединилась к управлению рисками заболевания», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По его словам, в настоящее время наши специалисты исследуют действие препарата, который используется для лечения многих аутоиммунных заболеваний. «Если начать его принимать вовремя при инсулинозависимых формах диабета, есть шанс сохранить собственный синтез инсулина», — рассказал Долгушин.

Врач-онколог Валентина Харитонова в беседе с NEWS.ru сообщила, что Международная федерация диабета признала диабет пятого типа самостоятельным заболеванием. По ее мнению, это решение — настоящий прорыв.

«Ключевые клинические характеристики включают низкую массу тела и дефицит инсулина. Дело в том, что при этом типе заболевания инсулиновая недостаточность не имеет аутоиммунной природы», — пояснила собеседница.

По словам Смирнова, в настоящее время российские ученые разрабатывают уникальный препарат для лечения метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа. Врач объяснил, что он представляет собой нарушение обмена веществ, при котором повышается риск развития диабета, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие существуют передовые разработки для борьбы с сахарным диабетом в РФ

Российские ученые могут похвастаться революционными разработками в области изучения сахарного диабета, подчеркнул Долгушин.

«Недавно появилась первая отечественная патч-помпа. Это устройство подает инсулин в кровь и крепится специальным пластырем, что удобно и комфортно», — пояснил врач.

Член Союза педиатров России Дмитрий Малых подтвердил, что за последние годы в нашей стране были разработаны новые технологии диагностики и лечения сахарного диабета — как у взрослых, так и у детей.

«Появились отечественные системы непрерывного мониторинга глюкозы, которые позволяют без проколов отслеживать уровень сахара в крови в режиме реального времени. Эти устройства проходят клинические испытания и используются в ряде регионов. Кроме того, внедряются экспресс-анализаторы, способные определять гликированный гемоглобин в поликлинике за считаные минуты», — рассказал Малых.

По его словам, постепенно налаживается производство современных аналогов инсулина полного цикла, что повышает лекарственную независимость страны.

«Активно развиваются программы раннего выявления нарушений углеводного обмена у детей и подростков. В некоторых регионах проводится скрининг риска диабета первого типа по аутоантителам. Это позволяет выявить болезнь до клинических проявлений», — сообщил педиатр.

Харитонова подчеркнула, что врачи стали использовать хирургические методы для лечения сахарного диабета у пациентов с морбидным ожирением (избыточный вес тела. — NEWS.ru). Это состояние возникает при неправильном питании, гиподинамии, патологии центральной нервной системы, а также при приеме некоторых лекарств. Помимо характерных внешних изменений тела, пациенты страдают от расстройств пищевого поведения, снижения физических возможностей и множественных сопутствующих болезней.

Смирнов рассказал, что врачи применяют контактные линзы, позволяющие определять уровень глюкозы.

«Проведенные исследования показали, что уровень глюкозы в слезной жидкости соответствует уровню глюкозы в крови. Датчик для измерения концентрации уровня глюкозы встраивается в линзу. При изменении данного показателя она меняет цвет или передает сигнал на беспроводное устройство, например, мобильный телефон. Таким образом человек понимает, что необходимо принять меры, например, поесть или ввести инсулин», — рассказал Смирнов.

Еще одно ноу-хау — пластырь с датчиком для определения уровня глюкозы. «Гаджет клеится на тело в удобном месте и измеряет концентрацию глюкозы в тканевой жидкости человека, которая находится между клетками волосяных фолликул. Прокол не требуется. При изменении уровня глюкозы пластырь меняет цвет», — сообщил врач.

Сколько россиян страдают сахарным диабетом

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин заявил, что порядка 6 млн человек в России страдают сахарным диабетом. Столько же имеют скрытые формы заболевания, и диагноз им не поставлен.

За последние 20 лет в России число больных сахарным диабетом выросло более чем в два раза. В Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава России ранее предупредили, что речь идет о пандемическом характере заболеваемости и реальной угрозе народосбережению.

Больше всего диабетиков — свыше 200 млн человек — проживают в Индии, 148 млн заболевших зарегистрированы в Китае. В число мировых лидеров также входят США (42 млн), Пакистан (36 млн), Индонезия (25 млн) и Бразилия (22 млн). В наименьшей степени диабет распространен в развитых странах Западной Европы, Японии, Канаде, а также в некоторых государствах Африки южнее Сахары.

