Дирижер организма: чем опасен дефицит йода, что нужно есть. Советы врача

Йод — жизненно важный микроэлемент, часто остающийся в тени до первых проблем. Его роль узкоспециализирована и крайне важна, так как йод прямо влияет на работу щитовидной железы — дирижера всего организма человека. Эндокринолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Анна Кузнецова в интервью NEWS.ru рассказала, чем опасен дефицит этого микроэлемента и в каких продуктах его больше всего.

За что отвечает йод в организме человека

Йод — это ключевой строительный материал для гормонов щитовидной железы тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Они регулируют скорость обмена веществ во всех клетках без исключения. От них зависит, как быстро мы сжигаем калории, превращаем пищу в энергию и поддерживаем температуру тела. Они контролируют наш энергетический уровень, предотвращая усталость, и крайне необходимы для нормального формирования центральной нервной системы у плода и маленьких детей. Дефицит йода во время беременности может привести к необратимым нарушениям интеллекта у ребенка. Он также стимулирует рост и дифференцировку клеток и регулирует частоту сердечных сокращений.

Накапливается ли йод в организме

Щитовидная железа — умный орган. Она захватывает йод из крови и накапливает его в своих фолликулах, создавая запас в форме белка — тиреоглобулина для бесперебойного производства гормонов.

Запасов йода в здоровой щитовидной железе взрослого человека хватает примерно на два-три месяца. Этого достаточно, чтобы пережить кратковременный дефицит в рационе, однако при полном отсутствии поступления йода этот резерв истощится, и производство гормонов остановится со всеми вытекающими последствиями.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересные факты о йоде

По данным ВОЗ, дефицит этого микроэлемента — ведущая предотвратимая причина умственной отсталости во всем мире. Более двух миллиардов человек живут в регионах с дефицитом йода и рискуют своим здоровьем. Щитовидная железа — единственный орган в нашем теле, который способен захватывать и накапливать йод. Это происходит с помощью специального «йодного насоса» (NIS-симпортера).

В древности самым явным признаком тяжелого дефицита йода был зоб — увеличение щитовидной железы на шее. Вдали от морей люди страдали от нехватки этого элемента. Решение нашли в XX веке — всеобщее йодирование соли, которое признано одной из самых успешных практик общественного здравоохранения. Важно помнить, что при хранении в открытой пачке, при высокой влажности и нагревании (например, при жарке) йод быстро улетучивается, поэтому лучше добавлять такую соль в уже готовые блюда.

В каких продуктах больше всего йода

Морепродукты — абсолютные лидеры: морская капуста (ламинария), водоросли (нори, вакаме), треска, тунец, креветки, мидии, лосось. Йодированная соль. Всего 5-6 граммов (примерно чайная ложка) такой соли в день полностью покрывают суточную потребность. Молочные продукты, особенно в странах, где корма для животных обогащают йодом. Яйца. Некоторые крупы, например гречка. Фрукты и овощи, выращенные на богатых йодом почвах (хурма, фейхоа, шпинат, брокколи).

Важно помнить, что количество йода в продуктах напрямую зависит от его содержания в почве и воде в регионе, где они были выращены или произведены.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как йод взаимодействует с другими элементами

Антагонистами или блокаторами усвоения йода являются зобогенные вещества, которые содержатся в сырых крестоцветных овощах (капуста белокочанная, брокколи, цветная капуста, кольраби). При этом их опасность сильно преувеличена — термическая обработка нейтрализует этот эффект. Зобогенные вещества могут нанести вред только при употреблении в огромных количествах в сыром виде на фоне уже существующего дефицита йода.

К синергистам — помощникам усвоения — относится селен. Это самый важный партнер йода. Селен входит в состав ферментов, которые активируют гормоны щитовидной железы (конвертируют Т4 в более активный Т3) и защищают саму железу от окислительного стресса. Дефицит селена усугубляет последствия дефицита йода.

Нельзя забывать о железе. Его недостаток нарушает синтез гормонов щитовидной железы.

Последствия йододефицита

Хроническая нехватка йода приводит к целому спектру нарушений, объединенных термином «йододефицитные заболевания».

У взрослых: гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы), проявляющийся постоянной усталостью, увеличением веса, депрессией, сухостью кожи, выпадением волос и зябкостью. Разрастание ткани щитовидной железы — эндемический зоб.

У беременных: выкидыши, мертворождения или врожденные аномалии у плода. Самый тяжелый исход — кретинизм у ребенка, характеризующийся глубокой умственной отсталостью и нарушениями физического развития.

У детей и подростков: задержка умственного и физического развития, снижение успеваемости в школе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем опасен избыток йода

Больше не значит лучше. Хроническое потребление йода в дозах, значительно превышающих суточную норму (более 600 мкг/день для взрослых), может привести к некоторым последствиям.

Йод-индуцированный гипотиреоз: неспособность щитовидной железы синтезировать гормоны (эффект Вольфа-Чайкова). Особенно опасно для людей с проблемами с щитовидной железой.

Йод-индуцированный гипертиреоз: чрезмерная выработка гормонов, особенно у пожилых людей с многоузловым зобом.

Усугубление течения тиреоидита Хашимото — аутоиммунного заболевания.

Йод — это микроэлемент, требующий баланса. Для подавляющего большинства людей, живущих вдали от моря, актуальна профилактика дефицита. Самый простой, дешевый и эффективный способ — использовать йодированную соль в повседневном рационе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важно помнить, что бесконтрольный прием БАДов и добавок с йодом без консультации с врачом может быть опасен. Если у вас есть симптомы нарушения работы щитовидной железы, не занимайтесь самолечением — обратитесь к эндокринологу для проведения простого анализа на гормоны и получения квалифицированных рекомендаций.

