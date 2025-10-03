Назван минерал, без которого йод не будет нормально усваиваться

Организм человека наиболее эффективно усваивает йод при участии селена, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Анна Кузнецова. По ее словам, оптимальный уровень содержания минерала обеспечивает здоровье щитовидной железы.

Селен — это самый важный партнер йода. Селен входит в состав ферментов, которые активируют гормоны щитовидной железы (конвертируют Т4 в более активный Т3) и защищают саму железу от окислительного стресса. Дефицит селена усугубляет последствия дефицита йода. Кроме того, его помощником выступает железо, недостаток которого также нарушает синтез гормонов щитовидной железы, — пояснила Кузнецова.

Ранее аллерголог-иммунолог заявила, что внутривенная терапия может быть опасной из-за возможности накопления витаминов в организме. Она отметила, что избыток микроэлементов может нанести больший вред, чем их недостаток, который можно компенсировать.

Врач-педиатр Нилуфар Юнусова ранее заявила, что недостаток кальция в организме проявляется судорогами, ломкостью ногтей и волос, а также хронической усталостью. Она подчеркнула, что особенно важно следить за уровнем кальция беременным, спортсменам и женщинам в постменопаузе.