Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 12:00

Назван минерал, без которого йод не будет нормально усваиваться

Эндокринолог Кузнецова: главным синергистом йода является селен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Организм человека наиболее эффективно усваивает йод при участии селена, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Анна Кузнецова. По ее словам, оптимальный уровень содержания минерала обеспечивает здоровье щитовидной железы.

Селен — это самый важный партнер йода. Селен входит в состав ферментов, которые активируют гормоны щитовидной железы (конвертируют Т4 в более активный Т3) и защищают саму железу от окислительного стресса. Дефицит селена усугубляет последствия дефицита йода. Кроме того, его помощником выступает железо, недостаток которого также нарушает синтез гормонов щитовидной железы, — пояснила Кузнецова.

Ранее аллерголог-иммунолог заявила, что внутривенная терапия может быть опасной из-за возможности накопления витаминов в организме. Она отметила, что избыток микроэлементов может нанести больший вред, чем их недостаток, который можно компенсировать.

Врач-педиатр Нилуфар Юнусова ранее заявила, что недостаток кальция в организме проявляется судорогами, ломкостью ногтей и волос, а также хронической усталостью. Она подчеркнула, что особенно важно следить за уровнем кальция беременным, спортсменам и женщинам в постменопаузе.

врачи
здоровье
йод
эндокринологи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дагестане назвали предварительную причину перестрелки
В российском регионе из-за ревности похитили подростка
Легендарную бригаду «Эспаньола» разбивают на части
ВС России за неделю освободили семь населенных пунктов
Россиянам рассказали о пользе одного сезонного фрукта
Нарколог сравнил вред от электронных и обычных сигарет
«Депрессия»: адвокат о состоянии Газманова после похищения у него 600 млн
ПВО сбила пять «Нептунов» и более 900 беспилотников ВСУ за неделю
Кинокритик объяснил кассовый успех «Дракулы» в России
Армия России нанесла массированный удар по газовым объектам Украины
Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены
«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин о проблемах с законом у Орбакайте
В Дании забили тревогу из-за российского корабля у острова Лангеланн
В США рассказали, как Запад воспримет готовность России к дипломатии
Переставшего дышать ветерана СВО реанимировали во время полета в Москву
В Кремле рассказали о действиях Франции в стиле британских пиратов
В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине
«Уголовный срок»: адвокат Кузьмин о наказании Пугачевой за интервью
«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении
В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.