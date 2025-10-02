Врач раскрыла, чем могут быть опасны витаминные капельницы

Внутривенная терапия может быть опасна из-за риска токсического накопления витаминов в организме, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова. По ее словам, переизбыток микроэлементов сказывается пагубнее, чем дефицит, который можно компенсировать.

Сейчас особую популярность приобретает IV-терапия — внутривенное введение витаминных комплексов и препаратов для оздоровления организма. Популярные виды капельниц включают комплексы витаминов группы B, антиоксидантов и минералов для повышения энергии и замедления возрастных изменений, витамины С и Е. Однако в погоне за чудом мало кто задумывается о том, что токсический избыток витаминов так же плох, как и их недостаток, — подчеркнула Попова.

Она отметила, что для поддержания здоровья необходимы индивидуальный подход и осторожность с витаминами. По словам иммунолога, любые попытки быстрого улучшения самочувствия могут иметь негативные последствия.

Витамин A токсичен при избыточном употреблении, вызывает головную боль, тошноту, нарушение зрения и проблемы с кожей. Превышение дозировки витамина B способно вызывать кожные высыпания и нервные расстройства. Чрезмерное потребление витамина C повышает риск образования камней в почках и нарушений свертываемости крови. Накопление в организме витамина D ведет к кальцинозу сосудов и органов, нарушению сердечного ритма и росту артериального давления, — добавила Попова.

Врач подчеркнула, что некоторые витамины могут быть противопоказаны при определенных состояниях. Она отметила, что фолиевая кислота не рекомендуется при дефиците витамина B12. Также Попова указала, что железо опасно при избыточном содержании элемента в тканях. А магний, по ее словам, запрещен при почечной недостаточности, миастении и нарушениях электролитного баланса.

