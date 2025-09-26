Психолог рассказал, почему осенью люди склонны скупать ненужные лекарства

Осенью люди чаще покупают ненужные лекарства из-за тревожности и ощущения неуверенности, заявил LIFE.ru психолог Александр Кичаев. Это состояние он связал с сокращением светового дня и промозглой погодой. Покупка лекарств в этом случае помогает людям ощутить контроль над своей жизнью.

Иногда нам просто нужно ощущение контроля над ситуацией. Мы покупаем лекарства, чтобы почувствовать себя защищенными. И иногда это работает. Эффект плацебо в действии. Наше подсознание убеждает нас в том, что таблетки помогают, даже если это не так, — пояснил Кичаев.

При этом, по его словам, многие препараты импульсивно покупают под влиянием массового психоза. Чтобы избежать лишних трат, эксперт посоветовал четко составлять список нужных препаратов перед походом в аптеку, а также критически оценивать их состав и показания к применению.

Ранее терапевт Анастасия Агаева заявила, что лечение ОРВИ антибиотиками и народной медициной не имеет убедительных доказательств эффективности. Помимо них, простудные вирусы нередко безуспешно лечат противовирусными и гомеопатическими средствами, витамином С, а также иммуномодуляторами.