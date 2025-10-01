Названы тревожные симптомы дефицита кальция

Характерными симптомами гипокальциемии, то есть дефицита кальция в организме, являются судороги, ломкость ногтей и волос, а также хроническая усталость, заявила NEWS.ru врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Нилуфар Юнусова. По ее словам, особое внимание на уровень этого микроэлемента стоит обратить беременным, спортсменам и людям в постменопаузе.

Симптомами гипокальциемии являются судороги, парестезии — ощущение мурашек по коже, ломкость ногтей и волос, кариес, хроническая усталость. Особое внимание на уровень кальция необходимо обратить женщинам в период беременности, кормления грудью и в постменопаузе, когда риск остеопороза многократно возрастает. Спортсменам и людям с тяжелой физической нагрузкой также следует следить за балансом, поскольку кальций активно расходуется при работе мышц, — пояснила Юнусова.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что человеческий организм может использовать запасы фтора в костях на протяжении нескольких лет. Однако, по словам специалиста, его нехватка вызывает повышенный риск развития кариеса.