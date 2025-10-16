Названы продукты с рекордным содержанием селена

Куриные яйца, тунец и лосось являются продуктами с наибольшим содержанием селена, заявила NEWS.ru заведующая отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева. По ее словам, уровень этого микроэлемента напрямую зависит от его количества в почве и корме для животных.

Селен усваивается преимущественно из белковой пищи, причем содержание минерала в продуктах зависит от его количества в почве и корме для животных. К «морской аптечке» относятся лосось и тунец, которые не только богаты селеном, но и омега-3 жирными кислотами, которые усиливают антиоксидантный эффект. Яйца — миниатюрная кладовая селена: желток содержит значительное количество минерала, а уровень микроэлемента зависит от корма курицы, что делает органические яйца особенно полезными. Для взрослого человека ежедневное употребление одного-двух яиц считается безопасным и полезным, особенно если вы хотите получать селен, белок и другие микроэлементы. Для ребенка достаточно одного яйца в день, — пояснила Сысоева.

Она добавила, что мясные продукты, в отличие от некоторых видов рыбы, содержат минерал без токсичных металлов вроде ртути. По словам врача, всего из 150 граммов куриной грудки можно получить половину дневной нормы селена.

В отличие от рыбы с высоким содержанием ртути, мясные продукты дают минерал без риска накопления токсичных металлов. Примерно 100–150 граммов грудки курицы или индейки обеспечивают половину суточной нормы селена. Употребление 50–70 граммов печени птицы в день также покрывает потребность почти полностью, но печень лучше не есть ежедневно из-за высокой концентрации витамина A, — резюмировала Сысоева.

