Терапевт назвала главное уникальное свойство фтора

Человеческий организм может использовать запасы фтора в костях на протяжении нескольких лет, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Однако его нехватка, по словам врача, вызывает повышенный риск развития кариеса, поскольку организм не будет извлекать этот микроэлемент из костей для нужд зубной эмали.

На сколько хватит запасов? Депо фтора в костях — это долгосрочное хранилище. В случае полного прекращения поступления запасов хватит на очень долгое время: месяцы и даже годы. Однако дефицит фтора — понятие относительное, так как не приводит к системным сбоям в работе организма, как нехватка, например, магния или калия, — отметила Тен.

Врач пояснила, что фтор имеет уникальную способность накапливаться в организме. По ее словам, почти весь фтор, который попадает в тело, оседает в твердых тканях: 99% — в костях и зубах. Как отметила Тен, если потреблять его в разумных количествах, он не будет накапливаться в мягких тканях.

