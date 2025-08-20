Названы витамины и минералы, помогающие сохранить хорошее настроение

Цинк, витамин D и магний помогают в поддержании хорошего настроения, заявила NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, позитивный настрой напрямую зависит от биохимии мозга и наличия «строительных материалов» для производства ключевых нейромедиаторов, отвечающих за энергию и борьбу со стрессом.

Наше настроение во многом зависит от биохимии мозга. Когда в организме достаточно «строительных материалов» для выработки серотонина, дофамина и других нейромедиаторов, мы чувствуем себя энергичными и легче справляемся со стрессом. Одним из главных помощников в поддержании позитивного настроя является витамин D. Он напрямую участвует в выработке серотонина. Минералы тоже играют важную роль. Магний помогает нервной системе выключать излишнее возбуждение и легче справляться со стрессом. Цинк помогает работе дофаминовых рецепторов, поддерживает ясность мышления и способность радоваться, — пояснила Гусакова.

Она отметила, что особое значение для когнитивных функций и устойчивого эмоционального фона занимают омега-3 жирные кислоты. По ее словам, благодаря им мозг быстрее передает сигналы, а настроение становится более устойчивым. Врач подчеркнула, что даже незначительный дефицит любого из перечисленных нутриентов может серьезно повлиять на общее самочувствие и способность радоваться жизни.

