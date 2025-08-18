Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 16:41

Диетолог раскрыла незаменимый продукт для сердца и сосудов

Диетолог Писарева заявила, что яблоки крайне полезны для сердца и сосудов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Яблоки крайне полезно есть для поддержания здоровья сердца и сосудов, заявила «Ридусу» диетолог Ирина Писарева. Этот продукт также помогает при анемии — в нем содержится необходимое организму железо.

Яблоки хорошо помогают при похудении, так как являются низкокалорийными — всего 50 калорий на 100 г дают чувство сытости за счет большого количества клетчатки в кожице. Для диабетиков они также имеют большое значение, но только зеленые яблоки с низким гликемическим индексом, — отметила Писарева.

Этот продукт содержит витамины С и группы B, кальций, магний, а также кверцетин — природный флавоноид, обладающий противовоспалительным эффектом. Кроме того, в каждом плоде есть пектин, который улучшает пищеварение и снижает холестерин.

Ранее садовод Светлана Самойлова посоветовала при сборе яблок ориентироваться на семечки, которые в спелых плодах должны быть коричневого цвета. По ее словам, созревшие яблоки обычно сладкие. Она отметила, что спеть они начинают во второй половине августа.

яблоки
продукты
рацион
диетологи
