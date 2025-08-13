Садовод назвала неочевидный признак «готовых» яблок

При сборе яблок нужно ориентироваться на семечки, которые в спелых плодах должны быть коричневого цвета, посоветовала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, созревшие яблоки обычно сладкие. Она отметила, что спеть они начинают во второй половине августа.

Собирая яблоки, можно ориентироваться на цвет семечек: они должны быть коричневого цвета. Если они молочные или белые, значит плод еще «не готов». Также напомню, что спелое яблоко обычно сладкое, сочное. Как правило, созревают они во второй половине месяца, — объяснила Самойлова.

Она также отметила, что сорт груш «Памяти Яковлева» по вкусовым качествам может затмить вишню, черешню и сливы. Однако нужно не забывать, что перезрелые груши обычно падают с веток и становятся непригодными к употреблению. Садовод рекомендовала сорвать с дерева один плод, разрезать пополам и посмотреть, появились ли на мякоти черные прочерки. Если да — нужно срочно собирать урожай.

Ранее садовод объяснила, что овощи лучше собирать до того, как в августе зарядят дожди. Отсутствие солнечного света может негативно сказаться на их вкусовых качествах. Плоды, которые неделю до сбора урожая провели в тени, кислее тех, кто созревали на солнце.