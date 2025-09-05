Как разбить зимой огород на балконе своими руками в домашних условиях

Некоторые ошибочно думают, что осенью дачный сезон заканчивается. На самом деле помидоры и даже клубнику можно выращивать дома зимой и собирать урожай круглый год. Садовод и блогер Светлана Самойлова объяснила NEWS.ru, как организовать настоящую «дачу в квартире», как ухаживать за растениями, какие инфекции могут их погубить и как от них защититься.

Какие культуры можно вырастить в квартире

Если вы решили создать грядку в квартире, помните, что делать это лучше на балконе, чем в комнате или на подоконнике, — там больше света. Дома можно вырастить цветы, а также зелень, некоторые овощи и ягоды. При грамотно организованных искусственных условиях их вкус будет лишь немного проигрывать огородным. К примеру, можно вырастить помидоры, которые будут похожи на те, что продаются зимой в магазинах.

«Отмечу, что если вы посадите томаты в начале сентября, то первые всходы появятся к Новому году. Конечно, важно учитывать, чтобы балкон был утепленный и температура на нем поддерживалась не ниже 14 градусов», — объяснила садовод.

Для выращивания в квартире лучше использовать специальные сорта помидоров, например «балконное чудо» или «комнатный сюрприз». Таким же образом можно вырастить огурцы. Для них в помещении нужно поддерживать более высокую температуру — выше 18 градусов. А если обеспечить температуру около 25 градусов, то, возможно, получится вырастить небольшой урожай клубники.

Какие условия важно создать для грядки в квартире

Чтобы получился хороший урожай, первым делом нужно заделать щели на балконе, чтобы не было сквозняков. Также необходимо поставить там обогреватель. Ближе к зиме полезно обзавестись нетканым материалом, чтобы укрыть растения во время морозных ночей. Семена и почву стоит покупать в специализированных садовых магазинах. Можно взять и компост с собственной дачи, но предварительно его необходимо просеять и смешать с золой.

«Если вы обеспечите растения теми же условиями, как на грядке, они созреют в те сроки, что указаны на упаковке семян. Самое главное — чтобы было светло. Помните, чем мощнее фитолампа, тем растения будут крепче. Ориентируйтесь на 30–50 ватт», — объяснила Самойлова.

Для посадки томатов нужен объем горшка не менее пяти литров, огурцам и кабачкам нужно больше места — от 10 литров, рассказала садовод. По ее словам, поливать огород нужно теплой водой по мере необходимости, проверяя пальцем почву.

Что может погубить урожай на балконе

На балконе ваши посадки никогда не заболеют фитофторозом — так называется болезнь растений, которую опытные дачники именуют «кошмаром одной ночи». Однако, по словам Самойловой, квартирным грядкам грозят другие напасти. Во-первых, посадки могут сгнить из-за недостаточного проветривания, во-вторых, растения необходимо опылять, чего не нужно делать в открытом грунте.

«Это можно сделать кисточкой для рисования. При роспуске новых цветочных кистей нужно аккуратно постукивать по цветочкам и собирать пыльцу», — объяснила садовод.

Также грядка может страдать от нехватки естественного освещения. Причем если на балконе будет слишком жарко, то это может тоже не понравиться растениям: они остановятся в росте или не дадут урожай.

На квартирном огороде могут появиться и вредители. В основном это комары или мошки, но также может завестись паутинный клещ — самый опасный враг. Из-за него не только могут преждевременно увядать листья, но и вероятна гибель всего растения.

«Он может завестись, если вашу квартирную грядку не проветривать. Для профилактики можно поставить на балконе небольшой вентилятор, чтобы болезни не прогрессировали, и купить специальный препарат для борьбы с паутинным клещом», — предложила садовод.

Какие удобрения помогут грядке в квартире

По словам Самойловой, за балконной грядкой нужен более тщательный уход. Она посоветовала немного изменить дозы удобрений — брать меньше, чем сказано в инструкции.

«Если указано, что нужно развести столовую ложку удобрения в литре воды, берите половину ложки, чтобы не сжечь корни. Спустя две недели мы проводим первую подкормку на основе азота. Для этого можете приобрести готовый настой навоза», — объяснила садовод.

Она уточнила, что грядке на балконе нужны частные подкормки. Делать это стоит каждую неделю, чередуя комплексные минеральные органические удобрения для овощей и гумат калия.

Что делать, чтобы растения в квартире не замерзли зимой

Если хотите вырастить зимнюю грядку, но у вас неутепленный балкон, можно попробовать сделать это на подоконнике или специальных стеллажах. Она напомнила, что в этом случае света для растений будет намного меньше, что отразится на их вкусовых качествах.

Выращивание огорода на балконе — занятие очень увлекательное. Оно безумно нравится детям. Если вы сделаете все правильно, то через некоторое время сможете собрать на тарелочке свои огурчики и помидорчики. Может, кто-то вырастит и арбуз. Представьте: за окном зимняя пурга, а у вас на столе эта огромная летняя ягода.

