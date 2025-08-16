Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Паутинный клещ и тля сбегут! Радикальный метод очистки теплиц после урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После сбора урожая в теплице важно провести обработку от вредителей, чтобы предотвратить их зимовку и размножение в следующем сезоне. Рассказываем радикальный метод очистки теплиц — с ним паутинный клещ и тля сбегут!

Сначала удалите все растительные остатки — именно в них прячутся личинки белокрылки, паутинного клеща и тли. Промойте каркас и покрытие теплицы мыльным раствором (100 г хозяйственного мыла на 10 л воды), уделяя особое внимание стыкам и щелям. Для дезинфекции почвы используйте раствор медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды).

Против зимующих вредителей эффективно окуривание серной шашкой — проводите его при температуре не ниже +10 °C, плотно закрыв теплицу на 2–3 дня. После обработки перекопайте грунт на штык лопаты — низкие температуры зимой уничтожат оставшихся вредителей. Эти меры гарантированно избавят теплицу от 95% вредителей.

Ранее был назван многолетник, который способен прогнать крыс и мышей с участка.

