Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 06:31

Прогонит крыс и мышей с участка: с этим цветком вы забудете о грызунах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чернокорень лекарственный — природный страж огорода, который не только цветет, но и способен прогнать крыс и мышей с участка! С этим многолетником вы навсегда забудете о грызунах.

Это растение с фиолетовыми или розовыми цветками, собранными в метельчатые соцветия, выделяет резкий запах, невыносимый для грызунов. Его семена, покрытые цепкими колючками, прилипают к шерсти крыс, вызывая дискомфорт и заставляя их покидать территорию.

Для максимального эффекта высаживайте чернокорень по периметру участка, у компостных куч или возле хозяйственных построек — его корни содержат ядовитые алкалоиды, которые проникают в почву и создают защитный барьер.

Важно: растение ядовито для людей и животных, поэтому работайте с ним в перчатках.

Ранее был назван многолетник, который дает 30–40 цветков ежедневно.

многолетники
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Француз выбил первую ракетку России с турнира в США
Раскрыто, чего испугались депутаты партии Зеленского после реформы НАБУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 июля: инфографика
ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе
Российские системы ПВО отразили десятки ночных атак ВСУ
Стало известно, откуда привезли оружие для нападения на «Крокус»
Роту батальона «Айдар» ВСУ подчистую уничтожили под Сумами
К чему снится поцелуй в губы: мужчине к успеху, женщине к чувствам?
ВСУ ударили по машине с людьми в российском регионе
Имущество сына экс-замгубернатора Брянской области арестовали
Аномальная жара +40 и влажность: погода в РФ 28 июля — 3 августа
Названо количество погибших из-за атаки Таиланда на Камбоджу
МВД пообещало заплатить 1 млн за помощь в раскрытии убийств двух детей
Раскрыты суточные потери живой силы ВСУ
Силы ПВО ликвидировали пару беспилотников над Тульской областью
Шокирующее значение бабочки «Мертвая голова» во сне!
«Атака отражена»: украинские дроны сбили над российским регионом
На Западе рассказали, чем для Зеленского обернется закон о НАБУ
Продвижение под Сумами и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 26 июля
«В лучших традициях»: Патрушев отреагировал на слова Мерца о России
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.