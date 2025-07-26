Прогонит крыс и мышей с участка: с этим цветком вы забудете о грызунах

Прогонит крыс и мышей с участка: с этим цветком вы забудете о грызунах

Чернокорень лекарственный — природный страж огорода, который не только цветет, но и способен прогнать крыс и мышей с участка! С этим многолетником вы навсегда забудете о грызунах.

Это растение с фиолетовыми или розовыми цветками, собранными в метельчатые соцветия, выделяет резкий запах, невыносимый для грызунов. Его семена, покрытые цепкими колючками, прилипают к шерсти крыс, вызывая дискомфорт и заставляя их покидать территорию.

Для максимального эффекта высаживайте чернокорень по периметру участка, у компостных куч или возле хозяйственных построек — его корни содержат ядовитые алкалоиды, которые проникают в почву и создают защитный барьер.

Важно: растение ядовито для людей и животных, поэтому работайте с ним в перчатках.

Ранее был назван многолетник, который дает 30–40 цветков ежедневно.