Россиянам рассказали, как спасти урожай от сильных дождей

В дождливом августе грядки с посадками обязательно нужно укрывать на ночь, рассказала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, это может обеспечить вашему будущему урожаю защиту от заболеваний растений. Она также отметила, что важно обеспечить огороду проветривание.

Если пойдут сильные дожди, грядки обязательно накрывать на ночь нетканым материалом для защиты от неблагоприятных условий. Возможно, это спасет ваши растения от заболеваний. Важно обеспечить посадкам проветривание. Если мы закроем овощам доступ к воздуху, они заболеют даже быстрее тех, что не накрыты, — объяснила Самойлова.

По ее словам, укрывать грядку нужно тонкой пленкой, оставляя торцы открытыми. Также нельзя забывать проводить подкормки урожая комплексными минеральным удобрениями, содержащими азот, калий и фосфор.

Могу посоветовать чаще использовать еще одно универсальное средство — гумат калия, — сказала эксперт.

