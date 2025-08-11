Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 18:33

Россиянам рассказали, как спасти урожай от сильных дождей

Садовод Самойлова: в дожди надо укрывать грядки на ночь

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

В дождливом августе грядки с посадками обязательно нужно укрывать на ночь, рассказала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, это может обеспечить вашему будущему урожаю защиту от заболеваний растений. Она также отметила, что важно обеспечить огороду проветривание.

Если пойдут сильные дожди, грядки обязательно накрывать на ночь нетканым материалом для защиты от неблагоприятных условий. Возможно, это спасет ваши растения от заболеваний. Важно обеспечить посадкам проветривание. Если мы закроем овощам доступ к воздуху, они заболеют даже быстрее тех, что не накрыты, — объяснила Самойлова.

По ее словам, укрывать грядку нужно тонкой пленкой, оставляя торцы открытыми. Также нельзя забывать проводить подкормки урожая комплексными минеральным удобрениями, содержащими азот, калий и фосфор.

Могу посоветовать чаще использовать еще одно универсальное средство — гумат калия, — сказала эксперт.

Ранее сообщалось, как сделать морковь сладкой и сочной. Для этого за неделю до сбора урожая нужно прекратить полив, что стимулирует накопления сахара и каротина. Можно также опрыскать грядку раствором золы.

урожай
грядки
растения
заболевания
август
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС дерзит — пылает Украина, пророчество Ванги, диаспорам конец: что дальше
Оценена вероятность диверсий в Черном море перед встречей Путина и Трампа
Известный композитор раскрыл, что погубило Андрея Губина
Сенатор раскрыл, на что пойдет Лондон для срыва переговоров Путина и Трампа
В Госдуме предупредили о последствиях блокировки звонков в мессенджерах
Розыгрыш взяточника и пожилой вуайерист: дикие ЧП за день
Названо самое популярное направление для отдыха в России
В РФС раскрыли планы российской сборной по матчам на ноябрь
Уехала из России и работает таксисткой в Париже: как живет Мария Шалаева
Трамп раскрыл, почему Зеленского не ждут на Аляске
В Мексике отреагировали на слова Медведева о боевиках картелей на Украине
Вандал оставил послание про Трампа на стене древнего дворца
Депутат Журова отреагировала на новости об объявлении в розыск на Украине
В российских вузах нашли агентов Сороса
Перестройка: как было и к чему привело
«Пожелаю удачи»: Трамп решил умыть руки в вопросе украинского кризиса
МИД РФ: Москва готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Экономист раскрыл, какие интересы преследуют структуры Сороса в России
Четырехлетний ребенок на заправке стал жертвой приставаний иностранца
Трамп спрогнозировал торговые отношения между США и Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.