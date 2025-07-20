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20 июля 2025 в 10:28

Даже за неделю до сбора можно сделать морковь сочной, сладкой: проще некуда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Даже за неделю до сбора урожая можно сделать морковь сладкой и сочной. Никаких секретов и волшебства, делается это проще некуда!

Чтобы морковь стала слаще и сочнее, за неделю до сбора прекратите полив — это стимулирует накопление сахаров и каротина. Также за 7 дней до уборки опрыскайте грядку раствором золы (1 стакан на 10 л воды) — калий улучшит вкус и повысит лежкость. Отгребите землю от верхушек корнеплодов на 1/3, чтобы они получили больше солнечного света и набрали сладость.

Если морковь горчит, полейте ее за 5 дней слабым солевым раствором (1 ст. л. на ведро воды) — это нейтрализует горечь. Собирайте урожай в прохладную сухую погоду, аккуратно подкапывая вилами, — такая морковь будет хрустящей, сладкой и пролежит до весны без потери качества!

Ранее стало известно, как определить, что лук пора выкапывать.

морковь
дачи
огороды
урожай
Дарья Иванова
Д. Иванова
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