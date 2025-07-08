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08 июля 2025 в 12:00

Соседи копают раньше? Когда на самом деле нужно выдергивать лук с грядки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соседи копают грядку с луком раньше стандартных сроков? Рассказываем, когда на самом деле нужно выдергивать лук с грядки.

Чтобы определить готовность лука к уборке, обратите внимание на три главных признака: перо должно полечь на грядку (70–80% ботвы желтеет и пригибается к земле), шейка луковицы становится тонкой и мягкой (при сгибании она легко ломается, а не пружинит), а верхние чешуйки головки — сухими и шелестящими, с характерным золотистым или фиолетовым оттенком (в зависимости от сорта).

Дополнительно можно выкопать пробную луковицу: если ее корни стали тонкими и темными, а сама головка плотной, с четко сформированными слоями — урожай созрел. Оптимальное время уборки в средней полосе — конец июля или начало августа, через 70–90 дней после посадки, обязательно в сухую солнечную погоду.

Ни в коем случае не ждите полного усыхания ботвы — перезревший лук хуже хранится и может снова пустить корни. Аккуратно подкопайте вилами луковицы утром, оставьте их на грядке до вечера, а затем досушивайте под навесом 10--14 дней. Такой лук пролежит до весны без потерь!

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лук
грядки
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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