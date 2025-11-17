Врач назвала причины для проверки гормонов

Проверить гормоны нужно при любом нарушении организма, заявила «МК в Крыму» эндокринолог, андролог, диабетолог и диетолог Екатерина Гришаева. Она отметила, что от гормонального баланса зависят как внешность, так и самочувствие.

При любых нарушениях гормонального, менструального цикла, перепадах настроения. Если мы немотивированные, раздражительные, если повышенная усталость мешает нашему образу жизни, если мы изменили массу тела — как набрали, так и резко скинули, чувствуете либидо, — рассказала Гришаева.

Врач отметила, что проверка гормонов не менее важна при планировании беременности. Также регулярно надо обследоваться людям с нарушениями работы щитовидной железы.

Ранее врач Татьяна Губина рассказала, что при хронической усталости необходимо проверить щитовидку, а также наличие диабета и анемии. Она посоветовала обследоваться, если состояние не проходит после отдыха.