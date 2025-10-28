Врач объяснила, почему у некоторых людей всегда мерзнут ноги

Причиной холода в ногах могут быть гормональные нарушения, рассказала РИАМО врач-эксперт медицинской компании Вера Сережина. Она отметила, что способствовать этому также могут нарушения в работе щитовидной железы или обмена веществ.

Если холод в ногах ощущается постоянно, даже после физической активности, стоит искать внутренние причины. Очень часто зябкость связана с гормональными нарушениями, особенно с гипотиреозом — состоянием, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормонов, — рассказала Сережина.

Врач посоветовала тем, кто часто замечает холод в ногах без видимой причины, пройти медицинские обследования. По ее словам, для начала необходимо сдать общий и биохимический анализ крови, проверить уровень железа и гормонов.

