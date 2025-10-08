Невролог назвал причины онемения рук Невролог Хворостяной: онемение рук может сигнализировать о тромбозе или опухоли

Основными причинами онемения рук считаются серьезные заболевания нервной системы, проблемы с кровообращением и последствия вредных привычек, объяснил врач-невролог Станислав Хворостяной. По его словам, которые передает «Доктор Питер», потеря чувствительности не является самостоятельным диагнозом, а служит важным сигналом организма о возможных нарушениях.

Как отметил специалист, львиная доля всех случаев онемения рук связана с нарушениями в работе нервной системы. К таким причинам относятся туннельный синдром, полинейропатия (включая алкогольную и диабетическую), а в некоторых случаях — рассеянный склероз или опухолевые поражения ЦНС.

Среди сосудистых причин врач выделил болезнь Рейно, атеросклероз и тромбозы. Для точной диагностики требуется комплексное обследование, включающее анализы крови на сахар и гормоны, УЗИ, МРТ и специальные неврологические тесты. Тактика лечения полностью зависит от выявленной причины онемения, подчеркнул Хворостяной.

