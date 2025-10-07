Ректор Сеченовки назвал действенный способ дожить до 120 лет Ректор Глыбочко: путь к жизни до 120 лет лежит через раннее выявление болезней

Ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых, а также онкологических заболеваний может способствовать увеличению продолжительности жизни до 120 лет, заявил ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко на полях форума «Биопром 2025». По его словам, которые приводит РИА Новости, в сфере здравоохранения основным вызовом является снижение смертности от указанных заболеваний — в частности, они приводят к смерти сотни тысяч пациентов каждый год.

Долголетие начинается не в старости. Оно закладывается в 30, 40, 50 лет — через грамотную профилактику, регулярный мониторинг и персонализированный подход к образу жизни, — отметил он.

Ранее сообщалось, что современные поколения россиян не смогут в среднем доживать до 100–120 лет, поскольку для этого потребуются масштабные социальные изменения. Как объяснил заведующий лабораторией полевых исследований ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин, развитие технологий и генетики не позволит радикально увеличить продолжительность жизни в ближайшие десятилетия.